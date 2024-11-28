Під час атаки на Україну зафіксовано 12 влучань: в основному в об’єкти енергетики

Як зазначається в повідомленні, внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено.

"Останнім часом, під час повітряних атак, противник застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах, розповіли у Повітряних силах

"Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних сил. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні недостатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи.

Також напередодні атак противник враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. "Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ", - додали в Повітряних силах.

Графіки відключень світла

"Укренерго" застосувало аварійні відключення через масовану атаку росіян 28 листопада близько 6:30 ранку. Вони були скасовані близько 11:30. Зараз в Україні діють звичайні графіки відключень світла.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Росія застосувала ракети "Калібр" з касетними снарядами під час масованого удару по Україні 28 листопада.

За словами президента, ці касетні частини значно ускладнюють рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, "і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики".

Також відомо, що були атаковані об'єкти "Нафтогазу".

Масована атака

Раніше в Повітряних силах повідомили, що у ніч на 28 листопада 2024 року противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом виявлено 188 засобів повітряного нападу: