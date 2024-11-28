ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла: повертаються графіки

Україна, Четвер 28 листопада 2024 11:57
UA EN RU
"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла: повертаються графіки Фото: Графіки відключень світла повертаються після аварійних відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла, застосовані через масовану атаку росіян по енергетичній інфраструктурі України. У всіх областях будуть діяти графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Аварійні відключення скасовані. Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", графік застосування обмежень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Масована атака

Нагадаємо, Росія 28 листопада здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Починаючи з вечора, 27 листопада, росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет.ППО вдалося збити більше половини ворожих цілей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Росія застосувала ракети "Калібр" з касетними снарядами під час масованого удару по Україні 28 листопада.

За словами президента, ці касетні частини значно ускладнюють рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, "і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики".

Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень світла для Києва, які передбачають відсутність світла більшу частину дня до вечора 28 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла
NEWS
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися