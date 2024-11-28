Масований обстріл по Україні: окупанти атакували об'єкти "Нафтогазу"

Росія масовано вдарила по Україні дронами і ракетами 28 листопада. Зокрема, були атаковані об'єкти "Нафтогазу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нафтогаз ".

"Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи", - зазначили у компанії.

На щастя, ніхто не постраждав.

"Сьогодні зранку (28 листопада, - ред) ворог вкотре атакував обʼєкти "Групи Нафтогаз", - йдеться у повідомленні.

Масований обстріл РФ по Україні

Російські війська обстріляли Україну 28 листопада, застосувавши майже 200 ракет і дронів. ППО збила більшу частину з них. Цей удар став другим масованим за листопад і одинадцятим за 2024 рік.

Головною мішенню для удару стали об'єкти енергетики по всій Україні. Зокрема, як розповів президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія застосувала ракети "Калібр" із касетними снарядами.

Через обстріл енергооб'єктів довелося вводити аварійні відключення світла. Наразі їх уже скасовано. Також є постраждалі через обстріл - у Київській та в Одеській областях.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Україні 28 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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