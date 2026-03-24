Під час атаки РФ постраждав будинок мера Дніпра Філатова: що відомо (фото)

У результаті чергової ворожої атаки по Дніпру 24 березня постраждав будинок мера Бориса Філатова.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста у Facebook.
"Моя черга - 2", - написав мер міста близько опівдня 24 березня.
Він нагадав, що "ворог знову обстріляв Дніпро", а фото наслідків вже "всі бачили".
"Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку", - повідомив Філатов.
Уточнюється, що він пробив ролети та скло.
"Безумовно, на відшкодування збитків подавати не буду", - констатував очільник міста.
Він додав, що "всі комунальні служби працюють на ліквідації наслідків".
Насамкінець Філатов подякував "рятувальникам, поліції, лікарям, військовій адміністрації та всім, всім, всім нашим людям".
Варто зазначити також, що наприкінці лютого поточного року збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера Дніпра.
Тоді Філатов визнав, що "ситуацію врятувала звичайна товста підпірна стінка".
В ніч на 24 березня російські війська здійснили черговий масований удар по Україні - з використанням безпілотників та ракет різних типів.
В цілому радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу.
За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 390 цілей - 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.
Про особливості та цілі нічної атаки РФ розповів згодом начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
