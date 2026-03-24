Під час атаки РФ постраждав будинок мера Дніпра Філатова: що відомо (фото)

Що саме розповів Філатов

"Моя черга - 2", - написав мер міста близько опівдня 24 березня.

Він нагадав, що "ворог знову обстріляв Дніпро", а фото наслідків вже "всі бачили".

"Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку", - повідомив Філатов.

Будинок Філатова постраждав від ворожої атаки (фото: facebook.com/borys.filatov.2025)

Уточнюється, що він пробив ролети та скло.

"Безумовно, на відшкодування збитків подавати не буду", - констатував очільник міста.

Публікація Філатова (скриншот: facebook.com/borys.filatov.2025)

Він додав, що "всі комунальні служби працюють на ліквідації наслідків".

Насамкінець Філатов подякував "рятувальникам, поліції, лікарям, військовій адміністрації та всім, всім, всім нашим людям".

Варто зазначити також, що наприкінці лютого поточного року збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера Дніпра.

Тоді Філатов визнав, що "ситуацію врятувала звичайна товста підпірна стінка".

Що відомо про чергову ворожу атаку

В ніч на 24 березня російські війська здійснили черговий масований удар по Україні - з використанням безпілотників та ракет різних типів.

В цілому радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу.