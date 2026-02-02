Вперше за війну 9 ракет Х-22 було знищено одночасно над Києвом, - Ігнат

Під час нещодавньої атаки на Київ українська протиповітряна оборона збила 9 російських ракет Х-22. До цього за весь період повномасштабної війни ППО вдавалося перехопити лише три такі ракети з понад 400 запущених.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
За його словами, під час атаки по столиці російські війська застосували одразу 12 ракет Х-22. Кожна з них має бойову частину масою близько однієї тонни, що робить такі удари особливо небезпечними.
Ігнат наголосив, що тоді було збито дев’ять таких ракет.
"Це безпрецедентний випадок, який дійсно заслуговує на увагу і подяку нашим воїнам, що перехопили ці ракети. І, до речі, до цього з понад 400 таких ракет, запущених за весь період до цього випадку, було перехоплено лише три", - розповів він.
Крім того, за словами представника Повітряних сил, фіксується й застосування ворогом ракет Х-32. Як і Х-22, вони заходять на ціль по балістичній траєкторії, що суттєво ускладнює їх перехоплення.
Раніше такі ракети противник частіше використовував для ударів по південних регіонах України, зокрема по нафтових платформах у Чорному морі, острову Зміїний та прибережній портовій інфраструктурі.
Носієм ракети є далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Х-22 "Буря" - радянська та російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності, яка входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.
Її розробляли для ураження радіолокаційно-контрастних цілей, зокрема авіаносців та авіаносних ударних груп, із застосуванням ядерної або фугасно-кумулятивної бойової частини. Саме тому ракету створювали з урахуванням подолання потужної системи протиповітряної оборони.
Як зазначали в Defence Express, Х-22 розвиває швидкість до 4,6 Маха та здійснює політ на висоті до 22,5 км, що значно ускладнює її перехоплення більшістю зенітних ракетних комплексів.
У разі оснащення фугасною бойовою частиною масою близько 900 кг ракета здатна знищити великий об’єкт, наприклад промисловий цех. Фактично ефективно протидіяти Х-22 можуть лише сучасні ЗРК безпосереднього прикриття.
У ніч на 9 травня 2022 року російські війська випустили до шести ракет Х-22 по містах Донецької області в прифронтовій зоні.
Того ж вечора ракети Х-22 вдарили по торговому центру Riviera у селі Фонтанка поблизу Одеси та складських приміщеннях в Одесі, внаслідок чого загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення.
У травні 2022 року окупанти здійснили ще близько п’яти атак із застосуванням Х-22, а 27 червня ракети цього типу вразили ТЦ “Амстор” у Кременчуці, де на момент удару перебувало близько тисячі людей.
У квітні 2024 року українські захисники вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 та дві ракети Х-22.
25 травня після тривалої паузи Росія знову вдарила по Україні ракетою Х-22.