Вперше за війну 9 ракет Х-22 було знищено одночасно над Києвом, - Ігнат

За його словами, під час атаки по столиці російські війська застосували одразу 12 ракет Х-22. Кожна з них має бойову частину масою близько однієї тонни, що робить такі удари особливо небезпечними.

Ігнат наголосив, що тоді було збито дев’ять таких ракет.

"Це безпрецедентний випадок, який дійсно заслуговує на увагу і подяку нашим воїнам, що перехопили ці ракети. І, до речі, до цього з понад 400 таких ракет, запущених за весь період до цього випадку, було перехоплено лише три", - розповів він.

Крім того, за словами представника Повітряних сил, фіксується й застосування ворогом ракет Х-32. Як і Х-22, вони заходять на ціль по балістичній траєкторії, що суттєво ускладнює їх перехоплення.

Раніше такі ракети противник частіше використовував для ударів по південних регіонах України, зокрема по нафтових платформах у Чорному морі, острову Зміїний та прибережній портовій інфраструктурі.