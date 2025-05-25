РФ після паузи вдарила по Україні ракетою Х-22: чим вона небезпечна

Росія після тривалої паузи вдарила по Україні ракетою Х-22. Її носієм є дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зокрема, сьогодні була застосована ракета Х-22, яка раніше часто застосовувалася. Була якась пауза, і сьогодні ми бачимо, що літак Ту-23 запустив таку ракету, 950 кг - вибухова частина", - сказав Ігнат.

За його словами, особливість цієї ракети - це застосування по авіаносних групах. Інша небезпека Х-22 - це неточність. Допустима неточність в радіусі ураження становить 600 метрів.

"Отакою ракетою вони знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір Росії проти нашого народу", - зазначив речник.

Він додав, що під час відбиття сьогоднішньої атаки відзначилися зенітні групи у багатьох регіонах, а також винищувачі F-16 та Mirage.

"Ракетні бригади показали високу ефективність збиття крилатих ракет. На жаль, балістика сьогодні летіла по різних регіонах, і перехопити балістику сьогодні не вдалося", - сказав Ігнат.

За його словами, рекордна кількість дронів, які сьогодні окупанти випустили по Україні, свідчить, що ворог нарощує виробництво ударних БПлА та безпілотників-імітаторів.

Що відомо про ракету Х-22

Ту-22М3 є носієм ракети Х-22, яку називають "сліпими убивцями". Це протикорабельна ракета, яка була розроблена у середині минулого століття. Ці ракети є єдиними ракетами для Ту-22М3, які підходять для ударів по наземних цілях.

Маса бойової частини Х-22 становить до тисячі кілограмів. Це більше, ніж має аеробалістичної ракети "Кинджал" та інші російські ракети.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року українські захисники вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 та дві ракети Х-22.