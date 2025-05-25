РФ після паузи вдарила по Україні ракетою Х-22: чим вона небезпечна
Росія після тривалої паузи вдарила по Україні ракетою Х-22. Її носієм є дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Зокрема, сьогодні була застосована ракета Х-22, яка раніше часто застосовувалася. Була якась пауза, і сьогодні ми бачимо, що літак Ту-23 запустив таку ракету, 950 кг - вибухова частина", - сказав Ігнат.
За його словами, особливість цієї ракети - це застосування по авіаносних групах. Інша небезпека Х-22 - це неточність. Допустима неточність в радіусі ураження становить 600 метрів.
"Отакою ракетою вони знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір Росії проти нашого народу", - зазначив речник.
Він додав, що під час відбиття сьогоднішньої атаки відзначилися зенітні групи у багатьох регіонах, а також винищувачі F-16 та Mirage.
"Ракетні бригади показали високу ефективність збиття крилатих ракет. На жаль, балістика сьогодні летіла по різних регіонах, і перехопити балістику сьогодні не вдалося", - сказав Ігнат.
За його словами, рекордна кількість дронів, які сьогодні окупанти випустили по Україні, свідчить, що ворог нарощує виробництво ударних БПлА та безпілотників-імітаторів.
Що відомо про ракету Х-22
Ту-22М3 є носієм ракети Х-22, яку називають "сліпими убивцями". Це протикорабельна ракета, яка була розроблена у середині минулого століття. Ці ракети є єдиними ракетами для Ту-22М3, які підходять для ударів по наземних цілях.
Маса бойової частини Х-22 становить до тисячі кілограмів. Це більше, ніж має аеробалістичної ракети "Кинджал" та інші російські ракети.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року українські захисники вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 та дві ракети Х-22.
Рекордна атака РФ
Цієї ночі РФ завдала по Україні комбінованого удару - окупанти випустили 298 дронів та 69 ракет, зокрема балістичні. Сили ППО збили 45 ракет та знешкодили 266 безпілотників.
Окупанти атакували 13 регіонів. По всій Україні пошкоджено більше 80 житлових будинків.
Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 людей поранені. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області.
Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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