ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Удар по Кременчугу: ракета разорвалась внутри ТЦ, осталась воронка

Новина українською →
Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 18:54
Удар по Кременчугу: ракета разорвалась внутри ТЦ, осталась воронка Фото: ракета разорвалась внутри ТЦ в Кременчуге, от нее осталась воронка (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская ракета взорвалась прямо внутри торгового центра в Кременчуге 27 июня. От нее осталась воронка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого в эфире телемарафона.

"Она разорвалась прямо в салоне бытовой техники. Есть зафиксированные кадры пролета этой ракеты, покадрово, как она достигала своей цели. Ракета шла точно в этот ТЦ", - сказал он.

Малецкий опроверг фейки россиян о том, что произошла детонация, в результате которой пострадал ТЦ.

Напомним, 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в котором находилось более тысячи человек.

Кроме того, россияне уничтожили автомобильный завод в Кремечуке вследствие вчерашнего удара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Война России против Украины
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен