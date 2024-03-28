Під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що 22 березня був найбільший обстріл енергетики з початку повномасштабної війни. Внаслідок атаки була пошкоджена генерація.

За словами Сахарука, Україна втратила 50% встановленої потужності. Постраждали дві теплоелектростанції "Бурштинська" і "Ладижинська" (Івано-Франківська та Вінницька області).

"У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі - на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%", - сказав він.