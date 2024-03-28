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Під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ

Київ, Четвер 28 березня 2024 14:18
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Під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ Ілюстративне фото: всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ були пошкоджені 22 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ були пошкоджені внаслідок масштабної атаки росіян 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що 22 березня був найбільший обстріл енергетики з початку повномасштабної війни. Внаслідок атаки була пошкоджена генерація.

За словами Сахарука, Україна втратила 50% встановленої потужності. Постраждали дві теплоелектростанції "Бурштинська" і "Ладижинська" (Івано-Франківська та Вінницька області).

"У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі - на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%", - сказав він.

Масштабна атака 22 березня

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Найважча ситуація була у Харкові. Місто залишилося без світла, були проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Аварійні відключення ввели у семи областях.

Детальніше про наслідки атаки на ДніпроГЕС та що відомо про саму станцію - у матеріалі РБК-Україна.

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