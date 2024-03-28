Во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ

Все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ были повреждены в результате масштабной атаки россиян 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что 22 марта был наибольший обстрел энергетики с начала полномасштабной войны. В результате атаки была повреждена генерация.

По словам Сахарука, Украина лишилась 50% установленной мощности. Пострадали две теплоэлектростанции "Бурштынская" и "Ладыжинская" (Ивано-Франковская и Винницкая области).

"У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все - на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полного до более 50%", - сказал он.