Росіяни атакували ДніпроГЕС: які наслідки та що відомо про станцію

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована російськими окупантами в ніч на 22 березня. Це найбільша в Україні гідроелектростанція.

Що відомо про наслідки атаки та саму станцію - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт та Facebook-сторінка "Укргідроенерго", заяви голови "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, дані Wikipedia, Telegram-канали радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Офісу генпрокурора.

Удар по ГЕС

Вночі 22 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпровській ГЕС. Відомо, що було два прямих влучання - в електростанцію ГЕС-1 і ГЕС-2.

У мережі повідомляли, що у момент атаки дамбою рухався транспорт. Було влучання у тролейбус, в якому були люди.

Через обстріли Запоріжжя рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Наслідки атаки

Голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що внаслідок обстрілу станція ГЕС-2 у критичному стані. Наразі невідомо, чи вдасться її відновити. За його словами, саме по ГЕС-2 прилетіло дві ракети, одна з них вдарила по підкранових балках і попала в опору.

"Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду", - заявив Сирота.

Відомо, що внаслідок російського удару по ДніпроГЕС у Запоріжжі загинула одна людина.

У мережі публікували кадри масштабної пожежі на Дніпровській ГЕС після обстрілу.

Що відомо про ДніпроГЕС

Дніпровська ГЕС - це перша ГЕС, яка збудована на річці Дніпро. Вона є найбільшою гідроелектростанцією в Україні. Знаходиться у Дніпровському районі Запоріжжя.

Будівництво Дніпровської ГЕС розпочалось у березні 1927 році, а за п'ять років її вперше ввели в експлуатацію, до 1939 року вона досягла всієї потужності.

wikipedia.org

Під час Другої світової війни у 1941 році ДніпроГЕС зупинили. НКВС СРСР підірвало дамбу ГЕС після отримання інформації про прорив німецьких військ. Після вибуху в греблі виникла пробоїна завдовжки 175,5 метрів та заввишки 21,2 м. Шестиметрова хвиля затопила прибережні території. Внаслідок підриву загинули тисячі людей, точну кількість жертв встановити не могли.

wikipedia.org

Німецькі окупанти частково відновили ДніпроГЕс та запустили її в роботу. У 1943 році при відході німецькі війська зруйнували машинний зал, щитову стінку та греблю ГЕС. З 1944 року по 1950 рік тривала відбудова станції.

Другу станцію ГЕС-2 почали будувати у 1969 році. Запуск станції був поступовий, до 1980 року вдалося повністю запустити ГЕС-2.

Яка потужність ДніпроГЕС

Встановлена потужність станції на січень 2022 року складає 1578,6 МВт. На Дніпровській ГЕС-1 встановлені 10 гідроагрегатів, на ГЕС-2 - вісім гідроагрегатів

Варто зазначити, що 31 жовтня 2022 року російські війська під час масової атаки на енергетику України вдарили по ДніпроГЕС. Тоді ворожа ракета влучила в електричну підстанцію Дніпровської ГЕС.