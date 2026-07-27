Під атакою Запоріжжя, Суми та Дніпро: всі наслідки нічних обстрілів

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у Запоріжжі загинула людина, ще двоє поранені;

22-річного хлопця живим дістали з-під завалів;

на Сумщині поранено п'ятеро цивільних;

у Дніпрі ППО збила 15 дронів, є руйнування.

Запоріжжя

Керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в обласному центрі - унаслідок удару загинув 67-річний чоловік. З-під завалів того ж будинку живим дістали 22-річного хлопця, наразі він перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.

Окремо російський дрон пошкодив квартиру в багатоповерхівці - поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

На місцях ударів працюють парамедики поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

Сумщина

Ворог завдав щонайменше семи ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Постраждали п'ятеро цивільних, тяжкопоранених серед них попередньо немає.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Обстеження території триває, наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина

У Дніпрі через атаку сталося займання на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох багатоповерхівках, постраждали автівки та магазин.

Цієї ночі сили ППО збили 15 ворожих БПЛА у різних районах області. Інформація про постраждалих у Дніпрі уточнюється.