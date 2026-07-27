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Под атакой Запорожье, Сумы и Днепр: все последствия ночных обстрелов

07:23 27.07.2026 Пн
2 мин
22-летнего парня живым достали из-под завалов в Запорожье
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ликвидируют последствия обстрелов (t.me/ivan_fedorov_zp)

Ночью и утром 27 июля Россия атаковала несколько областей Украины. Наибольшие разрушения зафиксированы в Запорожье, на Сумщине и Днепропетровщине - есть погибший и десятки пострадавших.

РБК-Украина рассказывает о всех известных последствиях российских атак.

Главное:

  • в Запорожье погиб человек, еще двое ранены;
  • 22-летнего парня живым достали из-под завалов;
  • в Сумской области ранены пять гражданских;
  • в Днепре ПВО сбило 15 дронов, есть разрушение.

Запорожье

Управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре - в результате удара погиб 67-летний мужчина. Из-под завалов того же дома живым достали 22-летнего парня, пока он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Отдельно российский дрон повредил квартиру в многоэтажке - ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

На местах ударов работают парамедики полиции, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и другие профильные службы.

Сумщина

Враг нанес не менее семи ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. Пострадали пятеро гражданских, тяжелораненых среди них предварительно нет.

В результате атаки повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Обследование территории продолжается, последствия уточняются.

Днепропетровщина

В Днепре из-за атаки произошло возгорание на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажках, пострадали автомобили и магазин.

Этой ночью силы ПВО сбили 15 вражеских БПЛА в разных районах области. Информация о пострадавших в Днепре уточняется.

Зеленский раскрыл детали о дефиците ракет для ПВО - по его словам, Украине критически не хватает ракет для защиты от массированных атак России баллистическими ракетами, а ситуацию осложняет еще и война на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что в Чернигове ликвидировали последствия смертельного удара РФ, который произошел днем 26 июля - среди пострадавших трое детей, среди погибших - 9-летняя девочка.

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