У Чернігові ліквідували наслідки смертельного удару РФ: розпочато розслідування

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російської атаки на Чернігів, яка сталася вдень 26 липня. Наразі пожежі ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Офіс Генерального прокурора.

На місці події працюють правоохоронці. Досудове розслідування ведуть слідчі Управління СБУ в Чернігівській області за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Унаслідок удару зруйнована будівля магазину АТБ, гаражне приміщення та кілька транспортних засобів.

За даними слідства, 26 липня близько 16:10 російські війська завдали удару по одному з районів міста. Для атаки застосовувалися реактивні безпілотники типу "Шахед".

Розпочато досудове розслідування за фактом ворожої атаки на Чернігів.

За остаточними даними ДСНС, російська атака забрала життя двох людей, серед них - 9-річна дівчинка. Ще 25 людей зазнали травм.

Для гасіння вогню і ліквідації наслідків залучалися 39 рятувальників і 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, вдень 26 липня російський безпілотник впав на супермаркет АТБ у Чернігові, в районі ЗАЗ.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і чотирьох поранених, але кількість постраждалих продовжувала зростати з моменту удару.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на удар по цивільному об'єкту, зазначивши, що російський безпілотник поцілив "просто в цивільний супермаркет" і що росіяни "продовжують перемагати" звичайні цивільні об'єкти.