Під атакою Київ, Бориспіль, Одеса, є загиблі і поранені: все про наслідки масованого удару РФ

Нагадаємо, вночі росіяни завдали прицільного балістичного удару по залізничному депо в Києві.

Загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці", ще один колега потрапив до лікарні з пораненнями.

Атака торкнулася й самої столиці - постраждали одразу п'ять районів міста.

За даними ДСНС, загинули вісім киян, ще семеро дістали поранення, серед них троє дітей.