Под атакой Киев, Борисполь, Одесса, есть погибшие и раненые: все о последствиях массированного удара РФ

Ночью на 1 сентября Россия атаковала Киев и область, а также Одесщину. Ракеты и дроны попали в жилые дома и объекты инфраструктуры, погибли и ранены.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях удара.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что количество погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до четырех. Еще 13 человек получили ранения - всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
В городе повреждено:
Спасатели эвакуировали из поврежденного дома 48 человек и достали двоих из-под завалов.
В селе Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных дома. В селе Гусачевка пострадали 11 частных домов, гараж и легковой автомобиль.
По данным КОВА, в районе также повреждены складские помещения и автозаправочная станция. Один человек получил ранения.
Спасатели продолжают работать на местах.
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что ночью область также была под массированной комбинированной атакой.
"В результате ударов пострадала гражданская инфраструктура. Один человек пострадал", - написал Кипер.
По его словам, повреждены два жилых дома, а на территории швейного цеха возникло возгорание.
Обновлено в 9:25.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по Украине.
"Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей только когда средств ПВО недостаточно", - заявил он.
Также он добавил, что в результате удара погиб гражданин Индии.
"Значительное количество реактивных дронов и баллистики было в ударе. К сожалению, есть разрушение жилищной и гражданской инфраструктуры", - добавил Зеленский.
Россияне также атаковали международный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Пожар спасатели ликвидировали.
Напомним, ночью россияне нанесли прицельный баллистический удар по железнодорожному депо в Киеве.
Погибли семь человек, шесть из них - работники "Укрзализныци", еще один коллега попал в больницу с ранениями.
Атака затронула и саму столицу - пострадали сразу пять районов города.
По данным ГСЧС, погибли восемь киевлян, еще семь получили ранения, среди них трое детей.