Под атакой Киев, Борисполь, Одесса, есть погибшие и раненые: все о последствиях массированного удара РФ

Удар по Киевской области

В Киевской областной военной администрации сообщили, что количество погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до четырех. Еще 13 человек получили ранения - всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В городе повреждено:

5-этажный жилой дом;

магазин и частные дома;

автомобили;

предприятие и здание СТО.

Спасатели эвакуировали из поврежденного дома 48 человек и достали двоих из-под завалов.

Удар по Обуховскому району

В селе Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных дома. В селе Гусачевка пострадали 11 частных домов, гараж и легковой автомобиль.

По данным КОВА, в районе также повреждены складские помещения и автозаправочная станция. Один человек получил ранения.

Спасатели продолжают работать на местах.

Атака в Одесской области

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что ночью область также была под массированной комбинированной атакой.

"В результате ударов пострадала гражданская инфраструктура. Один человек пострадал", - написал Кипер.

По его словам, повреждены два жилых дома, а на территории швейного цеха возникло возгорание.

Обновлено в 9:25.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по Украине.

"Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей только когда средств ПВО недостаточно", - заявил он.

Также он добавил, что в результате удара погиб гражданин Индии.

"Значительное количество реактивных дронов и баллистики было в ударе. К сожалению, есть разрушение жилищной и гражданской инфраструктуры", - добавил Зеленский.

Россияне также атаковали международный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Пожар спасатели ликвидировали.