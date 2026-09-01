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Под атакой Киев, Борисполь, Одесса, есть погибшие и раненые: все о последствиях массированного удара РФ

08:44 01.09.2026 Вт
2 мин
Россияне били по гражданской и критической инфраструктуре
aimg Елена Чупровская
Под атакой Киев, Борисполь, Одесса, есть погибшие и раненые: все о последствиях массированного удара РФ Фото: ночью столица и две области Украины находились под ударом (facebook.com DSNSKyiv)
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Ночью на 1 сентября Россия атаковала Киев и область, а также Одесщину. Ракеты и дроны попали в жилые дома и объекты инфраструктуры, погибли и ранены.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях удара.

Удар по Киевской области

В Киевской областной военной администрации сообщили, что количество погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до четырех. Еще 13 человек получили ранения - всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В городе повреждено:

  • 5-этажный жилой дом;
  • магазин и частные дома;
  • автомобили;
  • предприятие и здание СТО.

Спасатели эвакуировали из поврежденного дома 48 человек и достали двоих из-под завалов.

Удар по Обуховскому району

В селе Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных дома. В селе Гусачевка пострадали 11 частных домов, гараж и легковой автомобиль.

По данным КОВА, в районе также повреждены складские помещения и автозаправочная станция. Один человек получил ранения.

Спасатели продолжают работать на местах.

Атака в Одесской области

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что ночью область также была под массированной комбинированной атакой.

"В результате ударов пострадала гражданская инфраструктура. Один человек пострадал", - написал Кипер.

По его словам, повреждены два жилых дома, а на территории швейного цеха возникло возгорание.

Обновлено в 9:25.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по Украине.

"Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей только когда средств ПВО недостаточно", - заявил он.

Также он добавил, что в результате удара погиб гражданин Индии.

"Значительное количество реактивных дронов и баллистики было в ударе. К сожалению, есть разрушение жилищной и гражданской инфраструктуры", - добавил Зеленский.

Россияне также атаковали международный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Пожар спасатели ликвидировали.

Напомним, ночью россияне нанесли прицельный баллистический удар по железнодорожному депо в Киеве.

Погибли семь человек, шесть из них - работники "Укрзализныци", еще один коллега попал в больницу с ранениями.

Атака затронула и саму столицу - пострадали сразу пять районов города.

По данным ГСЧС, погибли восемь киевлян, еще семь получили ранения, среди них трое детей.

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