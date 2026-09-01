Под атакой Киев, Борисполь, Одесса, есть погибшие и раненые: все о последствиях массированного удара РФ
Ночью на 1 сентября Россия атаковала Киев и область, а также Одесщину. Ракеты и дроны попали в жилые дома и объекты инфраструктуры, погибли и ранены.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях удара.
Удар по Киевской области
В Киевской областной военной администрации сообщили, что количество погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до четырех. Еще 13 человек получили ранения - всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
В городе повреждено:
- 5-этажный жилой дом;
- магазин и частные дома;
- автомобили;
- предприятие и здание СТО.
Спасатели эвакуировали из поврежденного дома 48 человек и достали двоих из-под завалов.
Удар по Обуховскому району
В селе Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и два многоквартирных дома. В селе Гусачевка пострадали 11 частных домов, гараж и легковой автомобиль.
По данным КОВА, в районе также повреждены складские помещения и автозаправочная станция. Один человек получил ранения.
Спасатели продолжают работать на местах.
Атака в Одесской области
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что ночью область также была под массированной комбинированной атакой.
"В результате ударов пострадала гражданская инфраструктура. Один человек пострадал", - написал Кипер.
По его словам, повреждены два жилых дома, а на территории швейного цеха возникло возгорание.
Обновлено в 9:25.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ по Украине.
"Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей только когда средств ПВО недостаточно", - заявил он.
Также он добавил, что в результате удара погиб гражданин Индии.
"Значительное количество реактивных дронов и баллистики было в ударе. К сожалению, есть разрушение жилищной и гражданской инфраструктуры", - добавил Зеленский.
Россияне также атаковали международный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Пожар спасатели ликвидировали.
Напомним, ночью россияне нанесли прицельный баллистический удар по железнодорожному депо в Киеве.
Погибли семь человек, шесть из них - работники "Укрзализныци", еще один коллега попал в больницу с ранениями.
Атака затронула и саму столицу - пострадали сразу пять районов города.
По данным ГСЧС, погибли восемь киевлян, еще семь получили ранения, среди них трое детей.