Під 0% річних: як власникам приватних будинків отримати пільгові кредити на генератори

В Україні діє масштабна програма підтримки власників приватних будинків, яка дозволяє придбати енергообладнання на вигідних умовах. Окрім низької відсоткової ставки, держава пропонує пряму грошову компенсацію частини витрат.
Головне:
"Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи", - йдеться у повідомленні.
Відсоткова ставка зростає залежно від тривалості позики:
Максимальна сума позики становить 480 тис. грн на одну адресу.
Держава одноразово повертає частину "тіла" кредиту залежно від обраного комплекту:
Важливо: Кредит покриває не лише вартість техніки, а й допоміжне обладнання та монтажні роботи.
