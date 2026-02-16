RU

Под 0% годовых: как владельцам частных домов получить льготные кредиты на генераторы

Льготные кредиты на энергоносители выдают на 1-3 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине действует масштабная программа поддержки владельцев частных домов, которая позволяет приобрести энергооборудование на выгодных условиях. Кроме низкой процентной ставки, государство предлагает прямую денежную компенсацию части расходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: Деньги на генераторы и не только: как работает программа "СвітлоДім" и когда могут отказать

Главное:

  • Льготные ставки: От 0% до 7% годовых в зависимости от срока кредитования.
  • Финансовые лимиты: Максимальная сумма займа составляет 480 тыс. грн на один адрес.
  • Кэшбек от государства: Возможность вернуть до 30% стоимости оборудования после ввода его в эксплуатацию.

Подробные условия кредитования

"Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", - говорится в сообщении.

Процентная ставка растет в зависимости от продолжительности займа:

  • До 1 года - 0% годовых.
  • До 2 лет - 5% годовых.
  • До 3 лет - 7% годовых (если кредит берется на срок более 3 лет (макс. до 10 лет), действует стандартная ставка банка).

Максимальная сумма займа составляет 480 тыс. грн на один адрес.

Размер государственной компенсации

Государство единовременно возвращает часть "тела" кредита в зависимости от выбранного комплекта:

  • 20% - за покупку только генератора.
  • 25% - за комплект "генератор + аккумулятор".
  • 30% - за полную систему: СЭС + генератор + аккумулятор.

Важно: Кредит покрывает не только стоимость техники, но и вспомогательное оборудование и монтажные работы.

Пошаговая инструкция: как подать заявку

  • Выбор банка: Обратитесь в любое финансовое учреждение, которое является партнером программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
  • Заявка: Подайте запрос, указав перечень оборудования, которое планируете приобрести.
  • Проверка: Банк оценивает вашу платежеспособность и кредитную историю.
  • Оплата: оплата: После одобрения банк перечисляет средства непосредственно поставщику (безналичный расчет).
  • Возврат средств: После установки и запуска оборудования государство зачисляет компенсацию на ваш счет

Читайте также о том, что в феврале Киев получил еще 31 генератор от мэрии и громады Варшавы. Всего от столицы Польши наш город уже получил 90 генераторов. Кроме того, польские волонтеры передали Киеву 130 источников питания.

Ранее мы писали о том, что в Украине уже стартовали первые выплаты по государственной программе "СвітлоДім". После одобрения заявки средства поступают в течение 48 часов.

