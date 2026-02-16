Под 0% годовых: как владельцам частных домов получить льготные кредиты на генераторы

Читайте также о том, что в феврале Киев получил еще 31 генератор от мэрии и громады Варшавы. Всего от столицы Польши наш город уже получил 90 генераторов. Кроме того, польские волонтеры передали Киеву 130 источников питания.

Ранее мы писали о том, что в Украине уже стартовали первые выплаты по государственной программе "СвітлоДім". После одобрения заявки средства поступают в течение 48 часов.