ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Под 0% годовых: как владельцам частных домов получить льготные кредиты на генераторы

Понедельник 16 февраля 2026 18:56
UA EN RU
Под 0% годовых: как владельцам частных домов получить льготные кредиты на генераторы Льготные кредиты на энергоносители выдают на 1-3 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине действует масштабная программа поддержки владельцев частных домов, которая позволяет приобрести энергооборудование на выгодных условиях. Кроме низкой процентной ставки, государство предлагает прямую денежную компенсацию части расходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: Деньги на генераторы и не только: как работает программа "СвітлоДім" и когда могут отказать

Главное:

  • Льготные ставки: От 0% до 7% годовых в зависимости от срока кредитования.
  • Финансовые лимиты: Максимальная сумма займа составляет 480 тыс. грн на один адрес.
  • Кэшбек от государства: Возможность вернуть до 30% стоимости оборудования после ввода его в эксплуатацию.

Подробные условия кредитования

"Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", - говорится в сообщении.

Процентная ставка растет в зависимости от продолжительности займа:

  • До 1 года - 0% годовых.
  • До 2 лет - 5% годовых.
  • До 3 лет - 7% годовых (если кредит берется на срок более 3 лет (макс. до 10 лет), действует стандартная ставка банка).

Максимальная сумма займа составляет 480 тыс. грн на один адрес.

Размер государственной компенсации

Государство единовременно возвращает часть "тела" кредита в зависимости от выбранного комплекта:

  • 20% - за покупку только генератора.
  • 25% - за комплект "генератор + аккумулятор".
  • 30% - за полную систему: СЭС + генератор + аккумулятор.

Важно: Кредит покрывает не только стоимость техники, но и вспомогательное оборудование и монтажные работы.

Пошаговая инструкция: как подать заявку

  • Выбор банка: Обратитесь в любое финансовое учреждение, которое является партнером программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
  • Заявка: Подайте запрос, указав перечень оборудования, которое планируете приобрести.
  • Проверка: Банк оценивает вашу платежеспособность и кредитную историю.
  • Оплата: оплата: После одобрения банк перечисляет средства непосредственно поставщику (безналичный расчет).
  • Возврат средств: После установки и запуска оборудования государство зачисляет компенсацию на ваш счет

Читайте также о том, что в феврале Киев получил еще 31 генератор от мэрии и громады Варшавы. Всего от столицы Польши наш город уже получил 90 генераторов. Кроме того, польские волонтеры передали Киеву 130 источников питания.

Ранее мы писали о том, что в Украине уже стартовали первые выплаты по государственной программе "СвітлоДім". После одобрения заявки средства поступают в течение 48 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кредиты генератор
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"