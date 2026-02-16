Под 0% годовых: как владельцам частных домов получить льготные кредиты на генераторы
В Украине действует масштабная программа поддержки владельцев частных домов, которая позволяет приобрести энергооборудование на выгодных условиях. Кроме низкой процентной ставки, государство предлагает прямую денежную компенсацию части расходов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Главное:
- Льготные ставки: От 0% до 7% годовых в зависимости от срока кредитования.
- Финансовые лимиты: Максимальная сумма займа составляет 480 тыс. грн на один адрес.
- Кэшбек от государства: Возможность вернуть до 30% стоимости оборудования после ввода его в эксплуатацию.
Подробные условия кредитования
"Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", - говорится в сообщении.
Процентная ставка растет в зависимости от продолжительности займа:
- До 1 года - 0% годовых.
- До 2 лет - 5% годовых.
- До 3 лет - 7% годовых (если кредит берется на срок более 3 лет (макс. до 10 лет), действует стандартная ставка банка).
Максимальная сумма займа составляет 480 тыс. грн на один адрес.
Размер государственной компенсации
Государство единовременно возвращает часть "тела" кредита в зависимости от выбранного комплекта:
- 20% - за покупку только генератора.
- 25% - за комплект "генератор + аккумулятор".
- 30% - за полную систему: СЭС + генератор + аккумулятор.
Важно: Кредит покрывает не только стоимость техники, но и вспомогательное оборудование и монтажные работы.
Пошаговая инструкция: как подать заявку
- Выбор банка: Обратитесь в любое финансовое учреждение, которое является партнером программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
- Заявка: Подайте запрос, указав перечень оборудования, которое планируете приобрести.
- Проверка: Банк оценивает вашу платежеспособность и кредитную историю.
- Оплата: оплата: После одобрения банк перечисляет средства непосредственно поставщику (безналичный расчет).
- Возврат средств: После установки и запуска оборудования государство зачисляет компенсацию на ваш счет
