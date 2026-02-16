Под 0% годовых: как владельцам частных домов получить льготные кредиты на генераторы

В Украине действует масштабная программа поддержки владельцев частных домов , которая позволяет приобрести энергооборудование на выгодных условиях. Кроме низкой процентной ставки, государство предлагает прямую денежную компенсацию части расходов.

Важно: Кредит покрывает не только стоимость техники, но и вспомогательное оборудование и монтажные работы.

"Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", - говорится в сообщении.

