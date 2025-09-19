Піар, лайка і багато образ: суд відхилив позов Трампа до NYT на 15 млрд доларів
Окружний суд штату Флорида відхилив позов Дональда Трампа проти NYT на 15 млрд доларів. Причиною стала невідповідність юридичним вимогам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.
Суддя Стівен Меррідей з окружного суду США за Середнім округом Флориди заявив, що цей позов "безперечно і неприпустимо суперечить вимогам" правил цивільного судочинства. Він додав, що у позові мають бути коротко, чітко і прямо викладені факти, в той час як позов Трампа "однозначно неналежний і неприпустимий".
Окрім того, замість максимально допустимих 40 сторінок позов президента США викладений на 85 сторінок, а також містить "піар Трампа" і багато "лайки та образ".
Меррідей зауважив, що команда юристів Трампа має змогу повторного подати позов протягом наступних чотирьох тижнів. При цьому представник американського лідера заявив, що той скористається цією можливістю.
"Президент Трамп продовжуватиме притягати до відповідальності фейкові новини шляхом цього потужного позову проти The New York Times, її репортерів та Penguin Random House", - наголосив він.
Що відомо про позов Трампа
Американський президент подав до суду на NYT, чотирьох її репортерів та видавництво Penguin Random House. Він вимагає 15 млрд доларів компенсації за "наклеп та дезінформацію". Трамп вказує у позові низку статей, зокрема редакційну статтю перед виборами президента у 2024 році, в якій наголошувалося на його непридатності для посади.
Окрім того, йдеться про книгу "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху" видавництва Penguin. У позові наголошується, що "ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа".
Адвокати президента США наголосили, що публікації завдали шкоди як діловій та особистій репутації Трампа, так і вартості його бренду та майбутнім фінансовим перспективам.
Додамо, що це не перший випадок протистояння президента США зі ЗМІ. У липні 2025 року Трамп подав судовий позов на The Wall Street Journal про наклеп. Причиною стала публікація добірки листів, подарованих Джеффрі Епштейну у 2003 році, серед яких була записка з підписом Трампа і контуром оголеної жінки.
Американський лідер заявив, що "жодного автентичного листа чи малюнка не існує". Окрім того, WSJ не було допущено до одного з престижних місць у пулі преси під час візиту Трампа до Шотландії.