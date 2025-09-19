Піар, лайка і багато образ: суд відхилив позов Трампа до NYT на 15 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN .

Суддя Стівен Меррідей з окружного суду США за Середнім округом Флориди заявив, що цей позов "безперечно і неприпустимо суперечить вимогам" правил цивільного судочинства. Він додав, що у позові мають бути коротко, чітко і прямо викладені факти, в той час як позов Трампа "однозначно неналежний і неприпустимий".

Окрім того, замість максимально допустимих 40 сторінок позов президента США викладений на 85 сторінок, а також містить "піар Трампа" і багато "лайки та образ".

Меррідей зауважив, що команда юристів Трампа має змогу повторного подати позов протягом наступних чотирьох тижнів. При цьому представник американського лідера заявив, що той скористається цією можливістю.

"Президент Трамп продовжуватиме притягати до відповідальності фейкові новини шляхом цього потужного позову проти The New York Times, її репортерів та Penguin Random House", - наголосив він.