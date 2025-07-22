The Wall Street Journal покарали за статтю про лист Трампа Епштейну, - CNN

Видання Wall Street Journal не допустили до одного з престижних місць у пулі преси під час майбутньої поїздки президента Дональда Трампа до Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами прессекретарки Білого дому Каролайн Левітт, зміни було внесено "через фейкову і наклепницьку поведінку Wall Street Journal" у вигляді нещодавньої публікації видання про зв'язок Трампа з секс-злочинцем Джеффрі Епштейном.

"Як підтвердив апеляційний суд, Wall Street Journal або будь-яке інше ЗМІ, не мають гарантованого спеціального доступу до висвітлення президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One чи в його приватних робочих просторах", - заявила Левітт у понеділок.

Вона додала, що в пулі для висвітлення поїздки президента до Шотландії візьмуть участь тринадцять ЗМІ, але Wall Street Journal серед них не буде.

В CNN зазначили, що журналіст Wall Street Journal, який не мав відношення до матеріалу про листа на день народження Епштейна, повинен був перебувати у пулі під час поїздки глави держави на гольф-поля в Шотландії.

Таким чином Білий дім використовує контроль за доступом до Трампа, щоб помститися виданню Руперта Мердока.

Зміни адміністрації Трампа

Пул преси - це невелика група журналістів, які супроводжують президента та висвітлюють події від імені журналістської спільноти.

Ротація у пулі є критично важливою, адже багато президентських заходів, таких як фотосесії в Овальному кабінеті чи брифінги на борту Air Force One, проводяться у вузькому колі.

У CNN нагадали, що до вступу Трампа на посаду на початку цього року, розподіл місць у пулі здійснювала Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA) - незалежна організація, що представляє інтереси преси.

Однак у лютому Левітт усунула асоціацію від цього процесу і встановила контроль над пулом, надавши адміністрації новий інструмент впливу.

Прецедент із Associated Press

Прессекретарка Білого дому відсторонила WHCA від процесу на тлі конфлікту Трампа з Associated Press (АР) через вживання назви "Мексиканська затока", яку Трамп наказав уряду США офіційно перейменувати на "Американську затоку".

АР є глобальним інформаційним агентством, тож у його матеріалах усе ще вказується "Мексиканська затока", але з приміткою про указ Трампа. Це викликало багатомісячну юридичну суперечку щодо доступу преси.

Реакції та порушення Конституції США

Речник Wall Street Journal відмовився коментувати "акт помсти" Білого дому.

"Ми повністю впевнені у точності й ретельності нашої журналістської роботи та будемо рішуче захищатися від будь-якого позову", - заявив він у відповідь на запити щодо позову минулого тижня.

Президентка WHCA Вейцзя Цзян зазначила, що виключення Wall Street Journal з прес-пулу президента, є спробою Білого дому покарати медіа, чия редакційна політика йому не до вподоби, "є надзвичайно тривожною і суперечить Першій поправці до Конституції США".

"Ми наполегливо закликаємо Білий дім відновити Wall Street Journal у попередньому статусі в пулі та на борту Air Force One для майбутньої поїздки президента до Шотландії. WHCA готова співпрацювати з адміністрацією для швидкого врегулювання цієї ситуації", - сказала Цзян.

Організації, які захищають свободу слова, також різко засудили рішення Білого дому.

"Це неконституційно - і до того ж дріб’язково та мстиво - коли президент скасовує доступ, щоб покарати ЗМІ за публікацію матеріалу, який він намагався приховати", - заявив директор з адвокації Freedom of the Press Foundation Сет Стерн.

Він додав, що, ймовірно, журналісти Wall Street Journal, які планували супроводжувати Трампа у його гольф-турі, зраділи, що "зможуть використати вивільнений час для розслідування важливіших тем - від зв’язків Трампа з Епштейном до його безпрецедентних спроб тиску на ЗМІ".