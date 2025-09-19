Пиар, ругань и много оскорблений: суд отклонил иск Трампа к NYT на 15 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Судья Стивен Мерридей из окружного суда США по Среднему округу Флориды заявил, что этот иск "бесспорно и недопустимо противоречит требованиям" правил гражданского судопроизводства. Он добавил, что в иске должны быть кратко, четко и прямо изложены факты, в то время как иск Трампа "однозначно ненадлежащий и недопустимый".

Кроме того, вместо максимально допустимых 40 страниц иск президента США изложен на 85 страниц, а также содержит "пиар Трампа" и много "ругани и оскорблений".

Мерридей отметил, что команда юристов Трампа имеет возможность повторно подать иск в течение следующих четырех недель. При этом представитель американского лидера заявил, что тот воспользуется этой возможностью.

"Президент Трамп будет продолжать привлекать к ответственности фейковые новости путем этого мощного иска против The New York Times, ее репортеров и Penguin Random House", - подчеркнул он.