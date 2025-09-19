ua en ru
Политика
Пиар, ругань и много оскорблений: суд отклонил иск Трампа к NYT на 15 млрд долларов

США, Пятница 19 сентября 2025 21:50
Пиар, ругань и много оскорблений: суд отклонил иск Трампа к NYT на 15 млрд долларов Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Окружной суд штата Флорида отклонил иск Дональда Трампа против NYT на 15 млрд долларов. Причиной стало несоответствие юридическим требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Судья Стивен Мерридей из окружного суда США по Среднему округу Флориды заявил, что этот иск "бесспорно и недопустимо противоречит требованиям" правил гражданского судопроизводства. Он добавил, что в иске должны быть кратко, четко и прямо изложены факты, в то время как иск Трампа "однозначно ненадлежащий и недопустимый".

Кроме того, вместо максимально допустимых 40 страниц иск президента США изложен на 85 страниц, а также содержит "пиар Трампа" и много "ругани и оскорблений".

Мерридей отметил, что команда юристов Трампа имеет возможность повторно подать иск в течение следующих четырех недель. При этом представитель американского лидера заявил, что тот воспользуется этой возможностью.

"Президент Трамп будет продолжать привлекать к ответственности фейковые новости путем этого мощного иска против The New York Times, ее репортеров и Penguin Random House", - подчеркнул он.

Что известно об иске Трампа

Американский президент подал в суд на NYT, четырех ее репортеров и издательство Penguin Random House. Он требует 15 млрд долларов компенсации за "клевету и дезинформацию". Трамп указывает в иске ряд статей, в частности редакционную статью перед выборами президента в 2024 году, в которой отмечалась его непригодность для должности.

Кроме того, речь идет о книге "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха" издательства Penguin. В иске отмечается, что "эти публикации содержат отвратительные искажения и выдумки о президенте Трампа".

Адвокаты президента США отметили, что публикации нанесли ущерб как деловой и личной репутации Трампа, так и стоимости его бренда и будущим финансовым перспективам.

Добавим, что это не первый случай противостояния президента США со СМИ. В июле 2025 года Трамп подал судебный иск на The Wall Street Journal о клевете. Причиной стала публикация подборки писем, подаренных Джеффри Эпштейну в 2003 году, среди которых была записка с подписью Трампа и контуром обнаженной женщины.

Американский лидер заявил, что "ни одного подлинного письма или рисунка не существует". Кроме того, WSJ не было допущено к одному из престижных мест в пуле прессы во время визита Трампа в Шотландию.

