Північна Корея щороку виробляє матеріали для 20 ядерних бомб

Масштаби виробництва та загроза для США

Під час пресконференції південнокорейський лідер зазначив, що діючі санкції не змогли повністю заблокувати ядерну програму Пхеньяна. Країна стабільно забезпечує себе критично важливими матеріалами для зброї масового ураження.

"Навіть зараз у Північній Кореї все ще виробляються ядерні матеріали, яких достатньо для створення від 10 до 20 одиниць ядерної зброї на рік", - сказав Лі Чже Мьон.

Окрім накопичення зарядів, КНДР активно вдосконалює балістичні ракети великої дальності.

"У певний момент Північна Корея отримає ядерний арсенал, який, на її думку, потрібен їй для підтримки режиму, а також можливості створення міжконтинентальних балістичних ракет, здатних загрожувати не лише Сполученим Штатам, а й всьому світу", - додав він.

Південнокорейський лідер наголосив на необхідності переходу до прагматичних рішень у відносинах з Кім Чен Ином. Зокрема, замороження ракетно-ядерної програми зараз відповідає спільним інтересам Китаю та США.

"Припинення виробництва ядерних матеріалів та розробки міжконтинентальних балістичних ракет, а також зупинка експорту за кордон також були б корисними для всіх", - зазначив він.

Зміна стратегії Сеула

Після інавгурації у червні 2025 року Лі Чже Мьон відмовився від агресивної риторики свого попередника Юн Сок Йоля. Він пропонує Пхеньяну прямий діалог без будь-яких попередніх вимог.

Водночас північнокорейська сторона продовжує використовувати свої військові розробки як засіб захисту від можливих спроб Вашингтона змінити чинний у країні режим.