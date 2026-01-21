Северная Корея ежегодно производит материалы для 20 ядерных бомб

Масштабы производства и угроза для США

Во время пресс-конференции южнокорейский лидер отметил, что действующие санкции не смогли полностью заблокировать ядерную программу Пхеньяна. Страна стабильно обеспечивает себя критически важными материалами для оружия массового поражения.

"Даже сейчас в Северной Корее все еще производятся ядерные материалы, которых достаточно для создания от 10 до 20 единиц ядерного оружия в год", - сказал Ли Чжэ Мён.

Кроме накопления зарядов, КНДР активно совершенствует баллистические ракеты большой дальности.

"В определенный момент Северная Корея получит ядерный арсенал, который, по ее мнению, нужен ей для поддержания режима, а также возможности создания межконтинентальных баллистических ракет, способных угрожать не только Соединенным Штатам, но и всему миру", - добавил он.

Южнокорейский лидер подчеркнул необходимость перехода к прагматическим решениям в отношениях с Ким Чен Ыном. В частности, замораживание ракетно-ядерной программы сейчас отвечает общим интересам Китая и США.

"Прекращение производства ядерных материалов и разработки межконтинентальных баллистических ракет, а также остановка экспорта за границу также были бы полезными для всех", - отметил он.

Изменение стратегии Сеула

После инаугурации в июне 2025 года Ли Чжэ Мён отказался от агрессивной риторики своего предшественника Юн Сок Йоля. Он предлагает Пхеньяну прямой диалог без каких-либо предварительных требований.

В то же время северокорейская сторона продолжает использовать свои военные разработки как средство защиты от возможных попыток Вашингтона изменить действующий в стране режим.