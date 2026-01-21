Северная Корея ежегодно производит материалы для 20 ядерных бомб

Северная Корея продолжает наращивать свой ядерный арсенал бешеными темпами, несмотря на давление ООН. Мощностей хватает для создания 20 боеголовок ежегодно.
Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Во время пресс-конференции южнокорейский лидер отметил, что действующие санкции не смогли полностью заблокировать ядерную программу Пхеньяна. Страна стабильно обеспечивает себя критически важными материалами для оружия массового поражения.
"Даже сейчас в Северной Корее все еще производятся ядерные материалы, которых достаточно для создания от 10 до 20 единиц ядерного оружия в год", - сказал Ли Чжэ Мён.
Кроме накопления зарядов, КНДР активно совершенствует баллистические ракеты большой дальности.
"В определенный момент Северная Корея получит ядерный арсенал, который, по ее мнению, нужен ей для поддержания режима, а также возможности создания межконтинентальных баллистических ракет, способных угрожать не только Соединенным Штатам, но и всему миру", - добавил он.
Южнокорейский лидер подчеркнул необходимость перехода к прагматическим решениям в отношениях с Ким Чен Ыном. В частности, замораживание ракетно-ядерной программы сейчас отвечает общим интересам Китая и США.
"Прекращение производства ядерных материалов и разработки межконтинентальных баллистических ракет, а также остановка экспорта за границу также были бы полезными для всех", - отметил он.
После инаугурации в июне 2025 года Ли Чжэ Мён отказался от агрессивной риторики своего предшественника Юн Сок Йоля. Он предлагает Пхеньяну прямой диалог без каких-либо предварительных требований.
В то же время северокорейская сторона продолжает использовать свои военные разработки как средство защиты от возможных попыток Вашингтона изменить действующий в стране режим.
Напомним, КНДР провела испытания ракет в период новогодних праздников.
Уже в начале текущего года страна провела испытания гиперзвуковых ракет. Ким Чен Ын отметил необходимость дальнейшего совершенствования наступательной системы вооружений страны и ее общего ядерного сдерживания.
Также недавно КНДР проводила запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. Лидер Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение", когда крылатые ракеты, летя по своей орбите над морем от Корейского полуострова, поразили цель.