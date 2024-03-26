ПФУ збільшив виплати пенсій після індексації

Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 62,1 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки в лютому на пенсії було спрямовано 57,9 млрд гривень.
Це не означає, що середній розмір пенсій зріс на 7,25%, оскільки кількість пенсіонерів могла змінитися.
Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.
На 8% індексовані пенсії для:
Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.
Розмір підвищення пенсії за результатами індексації обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.
З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій був проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).
Закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія) з 2093 гривень до 2361 гривень.
Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.