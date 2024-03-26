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ПФУ увеличил выплаты пенсий после индексации

Фото: в Украине выросли пенсии после индексации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 марта завершил финансирование пенсий за март 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

Это не означает, что средний размер пенсий вырос на 7,25%, поскольку количество пенсионеров могло измениться.

Индексация пенсии

Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

На 8% индексированы пенсии для:

  • 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств
  • 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, с 1 марта проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысячи пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Размер повышения пенсии по результатам индексации ограничен уровнем 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Минимальный размер установлен на уровне 100 грн.

Повышение минимальной пенсии

С 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).

Закон о государственном бюджете Украины на 2024 год предусматривает повышение размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) с 2093 до 2361 гривен.

 

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

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