ПФУ увеличил выплату пенсий в начале 2020 года

Пенсионный фонд Украины 24 января завершил финансирование пенсий за январь 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за январь направлено 35,8 млрд грн, что несколько больше, чем в декабре 2019 года (35,5) млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.