ПФУ увеличил выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины 24 июля 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 2,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за июль на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в июне 2020 года (38,8 млрд гривен).

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1%

Пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332 588 украинцев, что составляет 2,9% от общего числа пенсионеров.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 июня 2020 года завершил финансирование пенсий за месяц в сумме 38,8 млрд грн.