ПФУ назвал число пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривен

Относительно высокие выплаты получают 3% пенсионеров
Пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332 588 украинцев. Это составляет 2,9% от общего числа пенсионеров (11 241 834 человек).
Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.
По данным ПФУ две трети украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.
Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июня 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.
Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1%