ПФУ увеличил выплаты пенсий за месяц

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За июнь на пенсии направлено на 100 млн гривен больше, чем в мае

Пенсионный фонд Украины 25 июня 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за июнь на пенсии направлено 38,8 млрд грн, что на 100 млн грн больше, чем в мае 2020 года.

Отметим, Пенсионный фонд Украины 25 мая 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

За май профинансировано пенсий на сумму 38,7 млрд грн. Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн. Однако выплаты в мае больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 2 июня 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус