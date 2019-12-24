ПФУ увеличил выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины 24 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за декабрь направлено 35,5 млрд грн, что несколько больше, чем в ноябре (35,2) млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.