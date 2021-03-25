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ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено в марте

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 марта 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за март 2021 года на пенсии направлено 42,8 млрд гривен, что на 6% больше, чем в феврале (40,2 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Напомним, плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров,

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Новости Украины пенсииПенсионный фонд Украины
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