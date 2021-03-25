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Перерасчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:03
Перерасчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля должен провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут пересчитаны для 2 млн человек.

Это предусмотрено ст. 42закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Этот срок не зависит от перерывов в работе. Перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально.

Таким образом, перерасчет пенсий будет проведен не для всех граждан. По данным Госстата, на сегодня в Украине 2,7 млн пенсионеров. Из них вышли на пенсию в течение двух последних лет около 700 тысяч. Таким образом, перерасчет будет проведен примерно для 2 млн пенсионеров.

Для перерасчета пенсий гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета", - говорится в законе.

Напомним, плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснулась 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получили не все.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

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