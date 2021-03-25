ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено в березні

Пенсійний фонд України 25 березня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,6 млрд гривень.

Загалом за березень 2021 року на пенсії направлено 42,8 млрд гривень, що на 6% більше, ніж у лютому (40,2 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Нагадаємо, планова індексація пенсій у 2021 році пройшла з 1 березня з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З перерахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів,