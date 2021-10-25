ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 октября 2021 16:37
ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц Фото: пенсионерам за октябрь 2021 года выплатили 43,8 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 октября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за октябрь 2021 года на пенсии направлено 43,8 млрд гривен, что больше, чем в сентябре (43,4 млрд гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).

ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров с 1 июля 2021 года установил надбавки к пенсиям 400 тысяч бывших полицейских и военных. Эти деньги было решено выплатить в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины
NEWS
Названа область-лидер по заполненности COVID-отделений
Названа область-лидер по заполненности COVID-отделений
DAILY
Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику