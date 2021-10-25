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ПФУ збільшив фінансування пенсій за місяць

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 16:37
ПФУ збільшив фінансування пенсій за місяць Фото: пенсіонерам за жовтень 2021 року виплатили 43,8 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 жовтня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за жовтень 2021 року на пенсії спрямовано 43,8 млрд гривень, що більше, ніж у вересні (43,4 млрд гривень), проте менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень).

ПФУ збільшив фінансування пенсій за місяць

Нагадавши, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських і військових. Ці гроші було вирішено виплатити в серпні.

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