Выплату надбавок к пенсиям полицейских и военных перенесли на август
Кабинет министров с 1 июля 2021 года установил надбавки к пенсиям 400 тысяч бывших полицейских и военных. Эти деньги выплатят в августе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
"Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним Кабинет министров 14 июля принял решение по надбавкам к пенсиям полицейских и военных. Согласно решению, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам. Это касается тех, кому пенсии назначены до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен.
Кроме того, для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривен.
Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.