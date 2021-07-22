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Выплату надбавок к пенсиям полицейских и военных перенесли на август

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Украина, Четверг 22 июля 2021 13:09
Выплату надбавок к пенсиям полицейских и военных перенесли на август Фото: надбавки к пенсиям полицейских и военных выплатят в августе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров с 1 июля 2021 года установил надбавки к пенсиям 400 тысяч бывших полицейских и военных. Эти деньги выплатят в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

"Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним Кабинет министров 14 июля принял решение по надбавкам к пенсиям полицейских и военных. Согласно решению, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам. Это касается тех, кому пенсии назначены до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен.

Кроме того, для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

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