Средняя пенсия за квартал выросла на 137 гривен, пенсионеров стало на 23 тысячи меньше

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 10 945 145 пенсионеров. Это на 22 998 меньше, чем на 1 июля (10 968 143 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Средний размер пенсии на 1 октября составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6% (на 1 июля 2021 года средний размер пенсий составлял 3 778,78 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, за 2020 год средний размер пенсий в Украине вырос на 424,53 гривен или на 13,8% до 3 507,51 гривен. Инфляция за год составила 5,0%.