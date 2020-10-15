ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Зарплаты украинцев продолжают падать

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за август 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в августе составила 9 608,67 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Таким образом, показатель средней зарплаты снизился на 228,68 гривен по сравнению с июлем 2020 года (9 837,35 гривен).

Отметим, по данны Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2020 года составила 11 446 гривен. Это на 3,0% (на 358 гривен) меньше по сравнению июлем (11 804 гривен).

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 338,2 млрд гривен, расходы - 355,4 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 17,2 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.