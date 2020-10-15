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ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 15:01
ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати українців продовжують падати

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за серпень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в серпні склала 9 608,67 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Таким чином, показник середньої зарплати знизився на 228,68 гривень порівняно з липнем 2020 року (9 837,35 гривень).

ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Відзначимо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2020 року склала 11 446 гривень. Це на 3,0% (на 358 гривень) менше порівняно липнем (11 804 гривень).

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-вересень 2020 року склали 338,2 млрд гривень, витрати - 355,4 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 17,2 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

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