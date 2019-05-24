ПФУ сократил выплату пенсий и монетизированных субсидий

Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за май направлено 33,83 млрд грн, на жилищные субсидии за апрель - 1,82 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за апрель направлено 36,43 млрд грн, на жилищные субсидии за март - 4,37 млрд грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Кроме того, с 1 марта вводились дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата выплачивалась равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии была установлена 2,1 млн пенсионерам.