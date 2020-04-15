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ПФУ оприлюднив рейтинг банків з виплат пенсіонерам

Новини » Економіка     15.04.2020 - 14:20
ПФУ оприлюднив рейтинг банків з виплат пенсіонерам
Фото: ПФУ (УНІАН)

Більшість пенсій виплачують три банки

Станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Пенсійного фонду у Facebook.

За даними ПФУ, в "Приватбанку" отримують виплати 51,5% пенсіонерів, в Ощадбанку - 37,4%, в "Райффайзен банку Аваль" - 4,9%. На інші банки припадає 6,2% ринку.

ПФУ оприлюднив рейтинг банків з виплат пенсіонерам

Нагадаємо, восени 2019 року в банківських установах отримували пенсії 7,4 млн осіб (65%). У "Приватбанку" отримували виплати 51% пенсіонерів, в Ощадбанку - 37,7%, в "Райффайзен банку Аваль" - 5,1%. На інші банки припадало 6,2% ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні приписав усім пенсіонерам перебувати на самоізоляції. Виняток становлять лише ті, які задіяні в заходах щодо запобігання COVID-19 або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

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