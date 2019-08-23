ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПФУ назвав суми виплат пенсій та субсидій за місяць

Новини » Економіка    23.08.2019 - 15:52
ПФУ назвав суми виплат пенсій та субсидій за місяць
Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

За серпень фонд виплатив 35 млрд грн пенсій та 157 млн грн субсидій

Пенсійний фонд України 23 серпня завершив фінансування пенсій за серпень і житлових субсидій за липень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за серпень спрямовано 35 млрд грн на житлові субсидії за липень - 157,2 млн грн.

ПФУ назвав суми виплат пенсій та субсидій за місяць

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріями розподілилися наступним чином: за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн, по інвалідності (12%) - 2547 грн, в разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн, за вислугу років (5%) - 4124 грн, соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень і житлових субсидій за червень 2019 року. За даними відомства, на пенсії за липень направлено 35 млрд грн на житлові субсидії за червень - 182,4 млн грн.

Українці почали оформлювати пенсію онлайн Плата за щедрість: чи вистачить новій владі грошей для розрахунку з пенсіонерами
Новини України пенсииПенсионный фонд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся