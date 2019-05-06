ПФУ назвал средний размер пенсии и количество пенсионеров

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру выплат на 1 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров. Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% - до 104,4 млрд грн. Собственные доходы ПФУ за этот период составили 54,3 млрд грн, поступления из государственного бюджета - 49,8 млрд грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Кроме того, с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки євроблях. Единовременная доплата выплачивалась равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам.