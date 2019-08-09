ПФУ назвал количество пенсионеров с выплатами более 10 тыс. грн

По состоянию 1 июля 2019 года пенсии более 10 тыс. грн в Украине получают 237,7 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда, размещенных на сайте фонда.

По данным материалов, общая численность пенсионеров составила 11 349 912 человек. Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3 005,96 грн, что на 360,30 грн, или 13,6 %, больше, чем в январе 2019 года.

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Размер пенсионной выплаты на 1 июля:

более 10 000 грн - 237 734 человек;

от 5 001 до 10 000 грн - 1 019 928 человек;

от 4 001 до 5 000 грн - 686 472 человек;

от 3 001 до 4 000 грн - 1 425 000 человек;

от 2 001 до 3 000 грн - 3 137 828 человек;

от 1 501 до 2 000 грн - 4 763 653 человек;

от 1 401 до 1 500 грн - 3 678 человек;

до 1 400 грн - 75 619 человек.

www.pfu.gov.ua

Минимальная пенсия по возрасту выросла с 1 497 грн по состоянию на 01.01.2019 до 1 564 грн по состоянию на 01.07.2019 года.

По видам назначенных пенсий численность пенсионеров по состоянию на 01.07.2019 распределилась так:

по возрасту - 8595,8 тыс. лиц;

по инвалидности - 1417,5 тыс. лиц;

в случае потери кормильца - 628,8 тыс. лиц;

за выслугу лет - 623,3 тыс. лиц;

социальные пенсии - 81,2 тыс. лиц;

пожизненное денежное содержание

судьям в отставке - 3,3 тыс. человек.

Напомним, в июле 2019 года Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно расходов из государственного бюджета на социальную защиту населения Украины. По данным статистического ведомства, средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, вырос в 30 раз с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.

Отметим, по закону о государственном бюджете Украины на 2019 год минимальная пенсия вырастет за год на 9% до 1638 грн.