ПФУ назвав кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 тис. грн

Станом 1 липня 2019 року пенсії понад 10 тис. грн в Україні отримують 237,7 тис. осіб. Про це йдеться матеріалах Пенсійного фонду, розміщених на сайті фонду.

За даними матеріалів, загальна чисельність пенсіонерів становила 11 349 912 осіб. Середній розмір пенсії по Україні станом на 1 липня 2019 року становив 3 005,96 грн, що на 360,30 грн, або 13,6 %, більше, ніж у січні 2019 року.

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Розмір пенсійної виплати на 1 липня:

понад 10 000 грн - 237 734 осіб;

від 5 001 до 10 000 грн - 1 019 928 осіб;

від 4 001 до 5 000 грн - 686 472 осіб;

від 3 001 до 4 000 грн - 1 425 000 осіб;

від 2 001 до 3 000 грн - 3 137 828 осіб;

від 1 501 до 2 000 грн - 4 763 653 осіб;

від 1 401 до 1 500 грн - 3 678 осіб;

до 1 400 грн - 75 619 осіб.

www.pfu.gov.ua

Мінімальна пенсія за віком зросла з 1 497 грн станом на 01.01.2019 до 1 564 грн станом на 01.07.2019 року.

За видами призначених пенсій чисельність пенсіонерів станом на 01.07.2019 розподілилася так:

за віком - 8595,8 тис. осіб;

по інвалідності - 1417,5 тис. осіб;

у разі втрати годувальника - 628,8 тис. осіб;

за вислугу років - 623,3 тис. осіб;

соціальні пенсії - 81,2 тис. осіб;

довічне грошове утримання

суддям у відставці - 3,3 тис. осіб.

Нагадаємо, в липні 2019 року Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс у 30 разів з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.

Відзначимо, за законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.