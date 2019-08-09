ПФУ назвав кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 тис. грн

Пенсійний фонд оприлюднив дані за перше півріччя 2019
Станом 1 липня 2019 року пенсії понад 10 тис. грн в Україні отримують 237,7 тис. осіб. Про це йдеться матеріалах Пенсійного фонду, розміщених на сайті фонду.
За даними матеріалів, загальна чисельність пенсіонерів становила 11 349 912 осіб. Середній розмір пенсії по Україні станом на 1 липня 2019 року становив 3 005,96 грн, що на 360,30 грн, або 13,6 %, більше, ніж у січні 2019 року.
www.pfu.gov.ua
Розмір пенсійної виплати на 1 липня:
www.pfu.gov.ua
Мінімальна пенсія за віком зросла з 1 497 грн станом на 01.01.2019 до 1 564 грн станом на 01.07.2019 року.
За видами призначених пенсій чисельність пенсіонерів станом на 01.07.2019 розподілилася так:
Нагадаємо, в липні 2019 року Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс у 30 разів з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.
Відзначимо, за законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.