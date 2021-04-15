ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 16:05
ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией Фото: пенсия судей выросла до 77 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсионной выплаты 11,1 млн пенсионеров составлял 3,7 тысяч гривен. Бывшие судьи получали в 20 раз больше.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

  • пенсии по возрасту - 8 316 443 человек, средняя пенсия - 3 770,23 гривен,
  • по инвалидности - 1 367 192 человек, средняя пенсия - 2 825,32 гривен,
  • в связи с потерей кормильца - 530 902 человек, средняя пенсия - 3 227,83 гривен,
  • за выслугу лет - 212 345 человек, средняя пенсия - 3 403,48 гривен,
  • социальные пенсии - 71 924 человек, средняя пенсия - 1 785,49 гривен,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 556 человек, средняя пенсия - 77 387,20 гривен.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 550 487 человек, средняя пенсия 5 650,26 гривен.

Стоит отметить, что средняя пенсия судей за первый квартал выросла на 13,9% (на 9 425,81 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 6,2% (на 217,14 гривен).

ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика пенсии Пенсионный фонд Украины
NEWS
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса