ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией
По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсионной выплаты 11,1 млн пенсионеров составлял 3,7 тысяч гривен. Бывшие судьи получали в 20 раз больше.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, средние выплаты составляли:
- пенсии по возрасту - 8 316 443 человек, средняя пенсия - 3 770,23 гривен,
- по инвалидности - 1 367 192 человек, средняя пенсия - 2 825,32 гривен,
- в связи с потерей кормильца - 530 902 человек, средняя пенсия - 3 227,83 гривен,
- за выслугу лет - 212 345 человек, средняя пенсия - 3 403,48 гривен,
- социальные пенсии - 71 924 человек, средняя пенсия - 1 785,49 гривен,
- пожизненное денежное содержание судей - 3 556 человек, средняя пенсия - 77 387,20 гривен.
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 550 487 человек, средняя пенсия 5 650,26 гривен.
Стоит отметить, что средняя пенсия судей за первый квартал выросла на 13,9% (на 9 425,81 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 6,2% (на 217,14 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.
Напомним, средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).