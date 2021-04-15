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ПФУ назвав категорію українців з найбільшою пенсією

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 16:05
ПФУ назвав категорію українців з найбільшою пенсією Фото: пенсія судів зросла до 77 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2021 року середній розмір пенсійної виплати 11,1 млн пенсіонерів становив 3,7 тисяч гривень. Колишні судді отримували у 20 разів більше.

Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середні виплати становили:

  • пенсії за віком - 8 316 443 осіб, середня пенсія - 3 770,23 гривень,
  • по інвалідності - 1 367 192 осіб, середня пенсія - 2 825,32 гривень,
  • у зв'язку з втратою годувальника - 530 902 осіб, середня пенсія - 3 227,83 гривень,
  • за вислугу років - 212 345 осіб, середня пенсія - 3 403,48 гривень,
  • соціальні пенсії - 71 924 осіб, середня пенсія - 1 785,49 гривень,
  • довічне грошове утримання суддів - 3 556 осіб, середня пенсія - 77 387,20 гривень

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 550 487 осіб, середня пенсія 5 650,26 гривень.

Варто відзначити, що середня пенсія суддів за перший квартал зросла на 13,9% (на 9 425,81 гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 6,2% (на 217,14 гривень).

ПФУ назвав категорію українців з найбільшою пенсією

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

Нагадаємо, середня пенсія суддів за 2020 рік виріс на 48,1% (на 22 087,12 гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).

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