ПФУ нарахувує зимові субсидії: кому потрібно подати заяву

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 жовтня розпочав розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Розрахунок проводять із урахуванням тривалості опалювального сезону. Для більшості домогосподарств сума субсидії буде визначена автоматично, без потреби звертатися до органів Фонду.
Також автоматично перевизначать виплати тим, у кого влітку розмір субсидії становив 0,00 гривень.
Під час обчислення субсидії беруть до уваги доходи за I та II квартали 2025 року, а пенсії - у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.
До Пенсійного фонду слід звернутися:
Для призначення субсидії подають заяву та декларацію за встановленими формами. За потреби додають:
Субсидію можна оформити:
Якщо документи подати до 30 листопада, субсидію призначать з початку опалювального сезону. У разі звернення пізніше - з місяця подання заяви.
Раніше РБК-Україна писало, що українці можуть перевірити, чи призначено їм субсидію, через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися й відкрити розділ "Мої повідомлення". Субсидії автоматично продовжуються, але окремі категорії мають подати заяву повторно.
Нагадаємо, уряд скоротив фінансування субсидій і пільг на 2,7 млрд грн, спрямувавши ці кошти на виплату пенсій. Відповідні зміни внесено до бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік.