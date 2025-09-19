ua en ru
Уряд зменшив видатки на субсидії та пільги у 2025 році

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 08:52
Уряд зменшив видатки на субсидії та пільги у 2025 році
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вирішив зменшити видатки на житлові субсидії та пільги у 2025 році. Ці кошти будуть використані на пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 вересня 2025 р. № 1152.

Постановою затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік, який виплачує пільги та субсидії.

Кабмін вирішив:

  • зменшити обсяг видатків споживання за програмою 2506110 "Виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" на 2,691 млрд гривень до 39,630 млрд гривень.
  • збільшити обсяг видатків споживання за програмою 2506080 “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду” на 2,691 млрд гривень.

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено на пільги та субсидії сума 42,321 млрд гривень. Таким чином, уряд частково перерозподілив ці кошти.

Видатки на субсидії та пільги

У проєкті держбюджету на 2026 на пільги та субсидії передбачена та ж сума - 42,321 млрд гривень.

У січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

У проєкті бюджету на 2026 рік прогнозується що кількість отримувачів пільг та субсидій збережеться. Зокрема, пільги будуть отримувати 1,4 млн громадян, субсидії - 1,3 млн осіб.
