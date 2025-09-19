Уряд зменшив видатки на субсидії та пільги у 2025 році

Кабінет міністрів України вирішив зменшити видатки на житлові субсидії та пільги у 2025 році. Ці кошти будуть використані на пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 вересня 2025 р. № 1152 .

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено на пільги та субсидії сума 42,321 млрд гривень. Таким чином, уряд частково перерозподілив ці кошти.

Постановою затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік, який виплачує пільги та субсидії.

Видатки на субсидії та пільги

У проєкті держбюджету на 2026 на пільги та субсидії передбачена та ж сума - 42,321 млрд гривень.

У січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

У проєкті бюджету на 2026 рік прогнозується що кількість отримувачів пільг та субсидій збережеться. Зокрема, пільги будуть отримувати 1,4 млн громадян, субсидії - 1,3 млн осіб.

